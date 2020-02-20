TSK'nın Kuzey Doğu Suriye'nin belli bölgelerinden çekildiği iddia edildi

Suriye'de cihatçılara yakın kaynaklar tarafından TSK'nın Kuzey Doğu Suriye'de belli mevzilerden çekilmeye başladığı iddia edildi. Bu iddialar ışığında TSK'nın büyük ölçüde özel kuvvetlerden oluşan öz gücünü İdlib'e doğru çekerken, boşalttığı alanı cihatçılara bırakıyor olma ihtimali kuvvetli hale geliyor.

ABD merkezli News Observatory'nin Suriye'deki cihatçıların medyasına dayandırdığı iddiaya göre TSK, Suriye'deki Haseke ilinde bulunan mevzileri terk etmeye başladı. İddialara göre TSK, El El Şabiya, El Menacir ve diğer köyleri boşaltmaya başladı. Aynı iddia cihatçı çetelere olan desteğiyle bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden (SOHR) de geldi. SOHR kendi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Tel Temir kırsalında yeni mevzileri boşalttığını iddia etti.

SOHR'un iddiasına göre Türkiye Ordusu'na ait birlikler bulunduklar mevzileri ateşe verdikten sonra Harras, El Suda, El Menacir ve El Şabiya köylerinden geri çekildi. Bu çekilmenin arkasındaki nedenler hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

'TSK'YLA ÖSO ARASINDA GERGİNLİK VAR' İDDİASI

SOHR aynı zamanda "Türk kuvvetleri ile bölgedeki Suriyeli vekilleri (ÖSO kuvvetleri) arasında bir gerginlik durumu var” iddiasında bulundu.

Londra merkezli SOHR 12 Şubat'ta TSK birliklerin herhangi bir gerekçe göstermeden Haseke'de bulunan gözlem noktasını boşalttığını iddia etmişti.

SOHR, geri çekilen bir grup birliğin Rasulayn şehrinin yaklaşık üç kilo metre batısında Tel Halaf köyüne doğru yola çıktığını iddia etti.

YPG-ABD GÖRÜŞMESİ DETAYI

Henüz teyit edilmeye muhtaç olan bu bilgi doğruysa, TSK büyük ölçüde özel kuvvetlerden oluşan öz gücünü İdlib'e doğru çekerken, boşalttığı alanı cihatçılara bırakıyor olabilir. Bunu yapmak için YPG'nin bu alanda ÖSO güçlerine saldırmayacağına ilişkin bir garanti almışı olması beklenir. Nitekim bugün Jeffrey'nin Mazlum Abdi (SDG komutanı) ile görüştüğü söyleniyordu. Bu garantinin Jeffrey aracılığıyla TSK'ya ulaşmış olması beklenebilir.

Konuyla ilgili dikkat çekici bir nokta da YPG'nin şimdiye kadar İdlib konusunda herhangi bir açıklama yapmamış olması.

