TSK destekli cihatçılardan Menbiç’e operasyon açıklaması

TSK destekli cihatçıların oluşturduğu eski adıyla ÖSO yeni adıyla ‘Suriye Milli Ordusu’ Menbiç’e ‘operasyon’ başlattığını duyurdu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında TSK destekli, eski adıyla ÖSO, yeni adıyla “Suriye Milli Ordusu” (SMO) Menbiç’e operasyon başlattığını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerinin obüs toplarıyla vurulmaya başlandığı bildirildi.

Sputnik’in, muhabirinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye dayandırdığı haberine göre, operasyonu başlattığını yazılı bir açıklamayla duyuran SMO, Menbiç'e kuzeyden ilerlerken, Cerablus ve El Bab bölgesinden de kente doğru harekete geçti.

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, SMO bölgeye yoğun bir askeri sevkıyat yapıyor.

