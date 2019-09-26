Trump'tan 'Ukrayna' iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 'Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı' iddialarına ilişkin 'Ben kimseyi tehdit etmedim. Bu büyük bir uydurma' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 'Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı' iddialarını yalanladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta basın toplantısı düzenleyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını savunarak, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Bu büyük bir uydurma" diye konuştu.

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini savundu.

'MÜKEMMELCE YAPILMIŞ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN...'

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için" dedi.

Trump, Zelenskiy ile Nisan ayında yaptığı başka bir telefon görüşmesinin dökümünü ayrıca yayımlatacağını belirtti.

AZİL SORUŞTURMASI BAŞLATILACAK

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı’nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu belirterek, Trump'a yönelik resmi azil soruşturması başlatılacağını duyurmuştu. Trump, Demokrat Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.