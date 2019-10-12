Trump'tan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye bir yaptırım tehdidinde daha bulundu. Trump, 'Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız' dedi.

Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye bir yaptırım tehdidinde daha bulundu.

Kendisine ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Türkiye'ye olası yaptırımlarla ilgili açıklamasının sorulması üzerine Trump, "Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan (Suriye'nin kuzeyi) çıktık" dedi.

ABD'nin "büyük bir ekonomik gücü olduğunu" söyleyen Trump, "Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız" uyarısında bulundu.

Trump, "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." diye konuştu.