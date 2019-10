Trump’tan ‘Türkiye ile Kürtler arasında arabuluculuk’ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye ile Kürtler” arasında bir anlaşma için arabuluculuğun önlerindeki üç seçenekten biri olduğunu söyledi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump, IŞİD’i yendiklerini ve Suriye’de Türkiye’nin saldırısı altındaki bölgede hiç ABD askerinin bulunmadığını belirtti ve “İşimizi mükemmel yaptık. Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, birbirleriyle 200 yıldır savaşıyorlar” diye yazdı.

Trump “Sadece üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönderip askeri olarak kazanmak, Türkiye’yi finansal olarak ve yaptırımlarla çok ağır vurmak ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya arabuluculuk yapmak” dedi.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

