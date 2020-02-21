Trump'tan 'Parazit' tepkisi: Bu da ne demek oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Parazit filminin en iyi film Oscar'ı almasına tepki gösterdi, 'Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Parazit filminin en iyi film Oscar'ı almasına tepki gösterdi.

Sputnik'in haberine göre, ABD’nin Colorado eyaletinde bir seçim mitingi düzenleyen Trump, “Akademi Ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü, izlediniz mi?” diye sorduktan sonra ödül anonsunu taklit ederek “Ve ödülü kazanan… Güney Kore’den bir film” ifadesini kullandı.

Trump, “Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar. İyi miydi? Bilmiyorum” dedi.

Trump, ‘Rüzgâr Gibi Geçti’ ve ‘Sunset Bulvarı’ gibi ABD klasiklerinin çok daha iyi olduğunu ve bu tarz filmlerin çekilmesi gerektiğini söyledi.