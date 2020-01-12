Trump'tan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin açıklama sonrası Tahran'da başlayan Hamaney ve Ruhani karşıtı eylemlere destek mesajı yayımladı. Trump, mesajını Farsça olarak da paylaştı.
Pazar, 12 Ocak 2020 09:39

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Farsça ve İngilizce paylaşım yaptı. Trump İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen protestolara destek verdi.

Trump açıklamasında "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanında durdum ve hükümetim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz" diye yazdı. 

İran'daki eylemler sırasında İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alındığını bildirilmiş, İngiliz Büyükelçi'nin yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, bugün emniyete giderek ifade vereceği açıklanmıştı.

 