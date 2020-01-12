Trump'tan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin açıklama sonrası Tahran'da başlayan Hamaney ve Ruhani karşıtı eylemlere destek mesajı yayımladı. Trump, mesajını Farsça olarak da paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Farsça ve İngilizce paylaşım yaptı. Trump İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen protestolara destek verdi.

Trump açıklamasında "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanında durdum ve hükümetim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz" diye yazdı.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

İran'daki eylemler sırasında İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alındığını bildirilmiş, İngiliz Büyükelçi'nin yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, bugün emniyete giderek ifade vereceği açıklanmıştı.