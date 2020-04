Trump'tan İran'a tehdit: Saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Trump Tahran'ı "bedelini ağır ödersiniz" diyerek tehdit etti.

Trump, Twitter'dan "Gelen istihbarat ve inanca göre İran ya da vekilleri İrak'taki ABD askerlerine ve/veya varlıklarına karşı sinsi bir saldırı planlıyorlar. Eğer bu gerçekleşirse İran çok ağır bir bedel öder, gerçekten!" diye yazdı.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!

