Trump'tan İran'a tehdit: Saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz

ABD Başkanı Trump, İran'ın Irak'taki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü ve Tahran'a 'bedelini ağır ödersiniz' tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Trump Tahran'ı "bedelini ağır ödersiniz" diyerek tehdit etti.

Trump, Twitter'dan "Gelen istihbarat ve inanca göre İran ya da vekilleri İrak'taki ABD askerlerine ve/veya varlıklarına karşı sinsi bir saldırı planlıyorlar. Eğer bu gerçekleşirse İran çok ağır bir bedel öder, gerçekten!" diye yazdı.