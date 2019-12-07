Trump'tan Dünya Bankası'na: Çin'e borç vermeyin, çok parası var

ABD Başkan Donald Trump, Dünya Bankası'nın Çin’e borç para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra Dünya Bankası'na 'Çin’e borç para vermeyi durdurma' çağrısında bulundu.
Cumartesi, 07 Aralık 2019 11:15

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın Çin'e borç para verme kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karara tepki gösteren Trump, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. DUR!" dedi.

 

ABD'nin itirazlarına rağmen Çin'e borç vermeyi onaylayan Dünya Bankası, dün Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredi vermeyi kabul etmişti.