Trump'tan Dünya Bankası'na: Çin'e borç vermeyin, çok parası var

ABD Başkan Donald Trump, Dünya Bankası'nın Çin’e borç para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra Dünya Bankası'na 'Çin’e borç para vermeyi durdurma' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın Çin'e borç para verme kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karara tepki gösteren Trump, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. DUR!" dedi.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

ABD'nin itirazlarına rağmen Çin'e borç vermeyi onaylayan Dünya Bankası, dün Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredi vermeyi kabul etmişti.