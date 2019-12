Trump'tan Dünya Bankası'na: Çin'e borç vermeyin, çok parası var

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın Çin'e borç para verme kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karara tepki gösteren Trump, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. DUR!" dedi.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019