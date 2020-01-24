Trump'tan 'doğum turizmi' kararı: Kısıtlama getirildi

ABD Başkanı Donald Trump, hamile kadınların yabancı ülkelerden ABD’ye gelerek doğum yapmalarını kısıtlayan bir düzenlemeye imza attı.

Trump yönetimi, hamile kadınların yabancı ülkelerden ABD’ye gelerek doğum yapmalarını ve bu sayede çocuklarına vatandaşlık kazandırmalarını kısıtlamak için getirilen yeni vize uygulamasının kurallarını açıkladı.

Resmi Gazete’de yer alan yeni kurallar uyarınca konsolosluk görevlileri, ABD'ye seyahat amacının doğum yapmak olduğu kanaatine vardığı kişilerin turist vizesi başvurularını reddedecek. Vize başvurusunda bulunanların ABD’ye doğum yapmak için değil tıbbi tedavi için gitmek istediklerini kanıtlamaları bu nedenle zorlaşacak.

VOA'da yer alan habere göre, tıbbi ihtiyacı hamile kadınlar, ABD'ye tedavi için gelen diğer yabancılarla aynı muameleye tabi tutulacak. Bu kişilerin ulaşım ve diğer masraflar dahil ABD’de tıbbi tedavi harcamalarını karşılayabilecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekecek.

Uygulama, 24 Ocak’ta yürürlüğe giriyor.