Trump'tan dev şirketlere çağrı: Solunum cihazı üretin

ABD Başkanı Donald Trump Ford, General Motors ve Tesla gibi otomobil üreticilerinden solunum cihazı üretimi için ‘hızla’ düğmeye basmalarını istedi.
Trump, "Otomobil sektörü yöneticileri başlayın, ne kadar iyi olduğunuzu görelim" dedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede solunum cihazlarının büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Hastanelerin solunum cihazı kapasitesi ise salgın karşısında yetersiz kaldı.
SENATODA KORONAVİRÜS
Kentucky eyaleti Cumhuriyetçi senatörü Rand Paul’un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Rand Paul virüs tespit edilen ilk senatör oldu.