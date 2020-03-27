Trump'tan Çin'e 'Saygı duyuyorum' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgınına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'deki koronavirüs vaka sayısının Çin'i geçmesinin ardından ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefonda görüştüklerini ve birlikte, sıkı bir çalışma içinde olduklarını açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir görüşmeyi tamamladım. Dünyamızın büyük bölümünü tahrip eden koronavirüsü detaylı şekilde konuştuk. Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz. Saygı duyuyorum!" yazdı.