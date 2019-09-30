Trump'tan azil açıklaması: Asla izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında resmi azil girişimi başlatan Demokrat Parti’ye attığı tweetlerle yanıt verdi.

ABD’de 2020 Başkanlık Seçimlerine bir sene kala, Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump hakkında resmi azil girişimi başlatmasının tartışması sürüyor.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda süreçle ilgili açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu:

"Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim. Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?"