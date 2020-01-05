Trump’ın yok edeceğini söylediği İran’daki insanlık mirasları

ABD Başkanı, İran’a yönelik tehditkar bir açıklamada İran topraklarında bulunan ‘tarihi ve kültürel olarak önemli’ 52 noktayı hedefe koyduklarını söylemişti. İşte Trump’ın saldırı tehdidi altındaki insanlık mirası kültürel merkezler.

ABD’nin, Irak’ı bombalayarak İran Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesi üzerine gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump “52 İran sahasını hedefe koymuş bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli” sözleriyle uygarlık tarihinde yeri olan tarihsel bölgeleri yok etme tehdidi savurdu.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Trump’ın savaş suçu sayılan bu beyanı bir tarafa İran’da 24 adet UNESCO tarafından belirlenmiş Dünya Mirası bulunuyor. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış İran’da Trump’ın vurmaya hazır olduğunu ilan ettiği yerler arasında olabileceği tahmin edilen yapıların bazılarını soL okurlarıyla paylaşıyoruz...

1. Beyt Lehm Kilisesi, İsfahan

İsfahan’da bulunan Ermeni Apostolik kilisesi tüccar Haje Petros tarafından 17. yüzyılın başlarında yaptırıldı.

2. Persepolis, Şiraz

Fasça adı Taht-ı Cemşid olan antik kent MÖ 6. yüzyılın sonlarında Pers Kralı I. Dara tarafından yaptırıldı ve Pers İmparatorluğu’nun başkenti olarak kullanıldı.

3. Mescid-i Şah, İsfahan

4. Şah Çerağ, Şiraz

Şiilerin 8. imamı Ali er-Rızâ'nın kardeşleri Seyyid Emir Ahmed ile Mir Muhammed'in mezarlarının bulunduğu tarihi cami ve türbe. İnşaasına 12. yüzyılda başlandı

5. Nasırülmülk Camii, Şiraz

Kaçar Hanedanı döneminde Mirza Hasan Ali Nasırülmülk'ün emri ile 1876-1888 yılları arasında inşa edildi.

6. Şeyh Lütfullah Camii, İsfahan

Safevi hanedanı sırasında 1618 yılında tamamlandı. Hanedanlığın başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

7. Sultaniye

Moğallora dayanan İlhanlılar hanedanlığı sırasında başkent olarak kullanıldı. Olcaytu’nun anıt mezarı 1302–12 yılları arasında yapıldı.

8. Pasargad, Fars Eyaleti

Antik kent, Ahameniş hanedanının ilk başkenti olarak kullanıldı. II. Kiros’un (Büyük Keyhüsrev) anıt mezarı burada bulunuyor.

9. Gülistan Sarayı, Tahran

Eski Tahran surlarının sınırları içerisinde bulunan saray, 1779 Kaçar Hanedanlığı’nın tahta geçmesiyle devletin merkezi haline geldi. Tahran’daki en eski yapı guruplarından biri.