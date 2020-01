Trump’ın yok edeceğini söylediği İran’daki insanlık mirasları

ABD’nin, Irak’ı bombalayarak İran Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesi üzerine gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump “52 İran sahasını hedefe koymuş bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli” sözleriyle uygarlık tarihinde yeri olan tarihsel bölgeleri yok etme tehdidi savurdu.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020