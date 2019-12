Trump'ın sırtına 'silah' dayadı!

Avrupa'daki en büyük uluslararası siyasi parti Avrupa Halk Partisi EEP'nin lideri ve Avrupa Birliği Konseyi Eski Başkanı Donald Tusk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sırtına iki parmağını silaha benzer biçimde doğrulttuğu bir görüntü, "Dönemsel türbülanslara rağmen transatlantik dostluğu devam etmeli" notu ile Twitter'da @donaldtuskEPP adlı onaylanmamış bir hesaptan paylaşıldı.

Görüntünün paylaşıldığı onaylanmamış hesabı çok sayıda kişi Donald Tusk'ın gerçek hesabından paylaşıldığını düşündü.

Çok geçmeden fotoğrafın geçtiğimiz yıl Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde çekildiği anlaşılırken, Donald Tusk fotoğrafı kendi Twitter hesabından yeniden paylaştı.

Despite seasonal turbulences our transatlantic friendship must last #Trump #NATO pic.twitter.com/s8av9gr6eZ

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) December 5, 2019