Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

Brezilya'nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı bir görüşmeye katılan üç kişide yeni koronavirüs (KOVİD-19) tespit edilmesinin ardından test yaptıran ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım" dediği açıklamasında şunları söyledi:

"Aşağıdaki bilgileri Başkan Trump'ın izniyle paylaşıyorum. Dün akşam, KOVID-2019 testine ilişkin ABD Başkanı ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, kendisine test uygulanmıştır. Bu akşam test sonucunun negatif olduğu bilgisini aldım. Mar-a-Lago'da Brezilya heyeti ile akşam yemeğine katılmasının üzerinden bir hafta geçen ABD Başkanında semptom gözlenmemektedir."