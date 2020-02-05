Trump'ın konuşma metnini yırtıp attı: Alternatifi düşünülürse, ben nazik olanı yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, 'Birliğin Durumu' konuşmasında Venezuela, İran ve göçmenleri hedef alan açıklamalar yaptı, Afganistan'dan askerlerini çekeceklerini söyledi. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu öne süren Trump'ın söz konusu konuşma metnini yırtan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 'Alternatifi düşünülürse, ben nazik olanı yaptım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ DURUMDAYIZ'

Görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini öne süren Trump, "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

Trump, "Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız" ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret savaşına da değinen Trump, "Vatandaşlarımıza, Çin'in ABD'den çaldığı büyük miktardaki işe karşı gümrük vergisi uygulama sözü verdim. Stratejimiz işe yaradı ve Çin ile çalışanlarımızı, fikri mülkiyetimizi korumayacak ve hazinemize milyarlarca dolar girmesini sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladık" diye konuştu.

ORDUYA 2,2 TRİLYON DOLAR

Trump, ABD ordusuna 2,2 trilyon dolar yatırım yaptıklarını aktararak, "En iyi uçakları, füzeleri, roketleri, gemileri ve tüm diğer askeri ekipmanları aldık, bunların hepsi de Amerikan yapımı. Aynı zamanda müttefiklerimizin de adil ödeme yapmasını sağlıyoruz. Diğer NATO üyelerinin katkı paylarını 400 milyar dolara kadar artırdım" dedi.

'KAPI DIŞARI EDİLECEKSİNİZ'

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini belirten Trump, "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye gelirseniz anında kapı dışarı edileceksiniz" dedi.

'SÜLEYMANİ CANAVARDI'

Trump, geçen ay öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hakkında da "Süleymani İran rejiminin pervasız bir kasabı ve canavarıydı. Irak'ta görev yapan binlerce Amerikan askerini öldürdü ya da yaraladı" diye konuştu.

Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara kalmış" diye konuştu.

AFGANİSTAN'DA YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM'

Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Trump, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere emniyet ajansı olarak hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

'VENEZUELA'NIN SOSYALİST DİKTATÖRÜ YIKILACAK'

Trump, "ABD Venezuela'nın sosyalist diktatörü Nicolas Maduro'ya karşı 59 ülkeden oluşan diplomatik koalisyona öncülük ediyor. Maduro gayrimeşru bir yönetici ve kendi halkına zulmeden bir tirandır. Ancak Maduro'nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasını İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de salonda dinledi.

METNİ YIRTTI ARTTI

Öte yandan, Trump'ın konuşması sırasında arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

Pelosi, konuşmadan önce Başkan'a elini uzatırken, Trump'ın bunu görmezden gelmesi ve el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı.

Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması da kameralara yansıdı.

Pelosi neden bunu yaptığı sorulduğunda ise ''Alternatifi düşünülürse, ben nazik olanı yaptım'' dedi.