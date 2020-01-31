Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' alarmı

ABD Başkanı Trump'ın haftasonlarını geçirdiği Florida'daki Mar-A-Lago tesisi yakındalarında bir aracın güvenlik noktalarını ihlal etmesi üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da haftasonlarını geçirdiği Mar-A-Lago tesisi yakınlarında bir aracın güvenlik noktalarını ihlal etmesi üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı bildirildi.

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığı belirtilen açıklamada, daha sonra aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Trump'ın ilerleyen saatlerde Washington'dan Florida'ya gitmesi bekleniyordu.