'Trump'ın damadı, Suudi prensine Kaşıkçı'yı tutuklama izni vermişti'

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in geçen yıl Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a Cemal Kaşıkçı'yı tutuklama izni verdiği iddia edildi.

İngiltere'de yayımlanan haftalık dergi The Spectator, geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, söz konusu cinayet öncesi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a Cemal Kaşıkçı'yı tutuklama izni verdi.

Dergi, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin söz konusu iddianın farkında olduğunu ve iddiaya ilişkin yeni bir inceleme başlatma planı olduğunu kaydetti.

Dergi, aynı zamanda Türk istihbaratının Kushner ile Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesini yakaladığını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için bu görüşmeyi kullanarak Trump'a baskı yaptığını ileri sürdü.

Kushner'in, Suudi Veliaht Prensiyle yakın bir bağı olduğu biliniyor.