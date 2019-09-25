Trump’ın azil soruşturmasına yol açan görüşmenin özeti yayımlandı

ABD Başkanı Trump hakkında resmi azil soruşturması açılmasına yol açan telefon görüşmesinin özeti Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Trump’ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy’den Joe Biden ve oğlunu araştırmasını istediği anlaşılıyor. Trump bugün New York'ta Zelenskiy ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin özet deşifresi yayımlandı. Beş sayfalık deşifreye göre, Trump Ukrayna’nın yeni liderinden, Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunmuş.

VOA Türkçe’nin haberine göre deşifre, Beyaz Saray tarafından Çarşamba günü yayımlandı. Kayıtlarda, Trump’ın Ukrayna liderine “Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Bu konuya bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç göründü” dediği görülüyor. Trump burada, Biden’ın, oğlu Hunter’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığı yönündeki iddiaları kastediyor.

Trump, görüşmeden birkaç gün önce ekibine, Kiev’e yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın dondurulması talimatı verdiğini doğrulamıştı.

ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Trump görüşmede Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti. Trump hiçbir yabancı liderle görüşmesinde usule aykırı bir söz sarfetmediğini belirtiyor.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de, Joe Biden’ın, oğlu Hunter Biden’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcının görevden alınması için nüfuzunu uygunsuz şekilde kullandığını iddia etmişti.

Bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlatılması taleplerine direnen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün partisi içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçerek, Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıklamıştı.



BUGÜN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Trump’ın bugün New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyor.

New York Times’ın haberine göre BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Trump’ın sözkonusu telefon görüşmesinde kendisine baskı yapıp yapmadığının sorulması üzerine “Kimse bana baskı uygulayamaz çünkü ben bağımsız bir devletin başkanıyım. Bu arada bana baskı uygulayabilecek tek kişi altı yaşındaki oğlum” dedi.

Trump, Twitter’dan Çarşamba sabahı paylaştığı mesajda da Demokratların görüşmenin dökümü açıklanmadan önce harekete geçmelerine atıfta bulunarak “Demokratlar Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesinde konuşulanları görünce özür dileyecekler mi? Dilemeliler, kusursuz bir görüşme - Onları hazırlıksız yakaladı!” diye yazdı.

Trump BM temaslarının ardından ABD saatiyle 16.00’da basın toplantısı düzenleyecek. Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturması kararının basın toplantısına damga vurması bekleniyor.