Trump’ın azil duruşmasında senatörler kağıt uçak fırlatıp oyun oynayıp uyukluyorlar

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil sürecinin duruşmalar 3. gününe girerken oturumlar esnasında ABD Senatosu’ndaki temsilcilerin uyukladıkları, bulmaca çözdükleri, kağıttan uçaklar yaptıkları içerideki basın mensupları tarafından aktarıldı. Oturumlara tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerin sokulmasına izin verilmezken içeride fotoğraf çekilmesi de yasak.

ABD’li basın organları Senato üyelerini çocuklar gibi davranmakla suçlarken Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mike Rounds, oturumlara ara verildiğinde elinde oynadığı stres çarkını basın mensuplarına gösterdi.

Sen. Mike Rounds showed off his fidget spinner to reporters. pic.twitter.com/lEUEXyeozz

TIME dergisinin muhabirlerinden Vera Bergengruen’se, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Senatör Jim Risch'in uyurken tasvir edildiği bir mahkeme çizimini "Favorim: Bu belgelenen harika çizim, azil davasının ilk uyuklayanının Senatör Jim Risch olduğunu teyit etti" dedi. İçeride New York Times muhabirleri fotoğraf alınmasına izin verilmediği için tasvir resimleri çiziyor.

My favorite: this great sketch documenting the first verified napper of the impeachment trial, Sen. Jim Risch pic.twitter.com/vRj3bbvLpC

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) January 22, 2020