Trump’ın azil duruşmasında senatörler kağıt uçak fırlatıp oyun oynayıp uyukluyorlar

Donald Trump'ın azil davası sırasında ABD’li senatörlerin uyukladıkları ve oyun oynadıkları gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil sürecinin duruşmalar 3. gününe girerken oturumlar esnasında ABD Senatosu’ndaki temsilcilerin uyukladıkları, bulmaca çözdükleri, kağıttan uçaklar yaptıkları içerideki basın mensupları tarafından aktarıldı. Oturumlara tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerin sokulmasına izin verilmezken içeride fotoğraf çekilmesi de yasak.

ABD’li basın organları Senato üyelerini çocuklar gibi davranmakla suçlarken Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mike Rounds, oturumlara ara verildiğinde elinde oynadığı stres çarkını basın mensuplarına gösterdi.

Sen. Mike Rounds showed off his fidget spinner to reporters. pic.twitter.com/lEUEXyeozz — Nicholas Wu (@nicholaswu12) January 24, 2020

TIME dergisinin muhabirlerinden Vera Bergengruen’se, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Senatör Jim Risch'in uyurken tasvir edildiği bir mahkeme çizimini "Favorim: Bu belgelenen harika çizim, azil davasının ilk uyuklayanının Senatör Jim Risch olduğunu teyit etti" dedi. İçeride New York Times muhabirleri fotoğraf alınmasına izin verilmediği için tasvir resimleri çiziyor.

My favorite: this great sketch documenting the first verified napper of the impeachment trial, Sen. Jim Risch pic.twitter.com/vRj3bbvLpC — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) January 22, 2020

ABD basınında yer alan haberlere göreyse bulmaca çözenlerin yanı sıra salonda en az bir kağıttan uçağın fırlatıldığı tespit edildi.

DURUŞMAYI TERK ETMEK YASAK AMA İSTEYEN KALKIYOR

Reuters’ın aktardığına göreyse duruşma sırasında senatörlerin koltuklarından kalkmalarının yasak olmasına rağmen Demokrat Parti’den en az 9, Cumhuriyetçi Parti’dense en az 22 senatörün koltuklarını terk ettikleri kaydedildi.

KÜÇÜK KURNAZLIKLAR: AKILLI SAATLERLE OYALANDILAR

İçeriye cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın sokulmasının yasak olmasına rağmen İngiltere menşeli BBC’nin aktardığına göre bazı senatörler, akıllı saatlerle salona girerek katı kuralların etrafından dolanmanın bir yolunu buldular.



ABC News muhabirinin aktardığına göreyse Demokratların 2020 seçimleri Başkan aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’se kağıt üzerinde çeşitli oyunlar oynadı.

ARKADA KONUŞANLAR, SAKIZ ÇİĞNEYENLER

Çarşamba günü gerçekleşen oturumdaysa Cumhuriyetçi senatörlerden Güney Carolina'dan Tim Scott ve Nebraska'dan Ben Sasse birbirlerinin aldıkalrı notları kendi defterlerine geçirmelerinin ardından fısıldayarak konuşmaya başladılar.

İçeriye gıda malzemeleri sokulmasına karşı katı kurallar mevcut olmasına rağmen senatörler arasında, çikolata yiyenler ve sakız çiğneyenler tespit edildi.

Bazı senatörlerse içeride kitap okurken yakalandı.

