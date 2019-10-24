Trump'ın avukatı: Başkan Beşinci Cadde'de birini vursa bile yargılanamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı William Consovoy, Trump'ın birini vurması durumunda dahi yargılanamayacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ve şirketlerinin, "sus payı ödemeleri" için eski avukatı Michael Cohen'e para vermesinin yasalara aykırı olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Trump'ın sekiz yıl öncesine giden mali kayıtlarının incelenmesine ilişkin mahkeme kararına itiraz dün New York'ta temyiz mahkemesinde görüldü.

Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın avukatlarından William Consovoy, mahkemede Trump'ın dokunulmazlığından dolayı bu soruşturmaya itiraz edebileceğini savundu.

Savcılarla yaptığı görüşmede, yargıçların söz konusu soruşturmada "partizan" bir tavırda bulunduğunu belirtn Consovoy, ABD Başkanı'nın dokunulmazlığının federal mahkemede işlemiyor olabileceğini, ancak yerel mahkemelerde böyle bir yönetmeliğin bulunmadığını savundu.

Yargıç Denny Chin, mahkemede Consovoy'a Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası dönemindeki "Beşinci Cadde'nin ortasında durup birini vursam bile hiç destekçi kaybetmem" sözünü hatırlattı. Chin'in böyle bir durumda dokunulmazlığın işleyip işlemeyeceğini sorması üzerine Consovoy, "Başkan böyle bir suçtan ancak görevini bıraktıktan ya da azledildikten sonra yargılanabilir. Bu daimi bir dokunulmazlık değil" yanıtını verdi.

Chin'in, "Görevde olduğu dönemden bahsediyorum. Böyle olduğunu varsayalım Hiçbir şey yapılamaz mı? Savunmanız bu mu?" sorusunu Consovoy, "Evet, doğru" şeklinde yanıtladı.