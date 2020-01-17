Trump yalan söylemiş: Saldırıda 11 ABD askeri yaralanmış...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı.
CENTCOM Sözcüsü, İran'ın yaptığı saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. ABD'ye karşı Tahran Yönetimi, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.
Saldırının ardından İran devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü iddia ederken, Trump ise, hiçbir ABD ve Irak askerinin ölmediğini, üslerde ise hasar olduğunu duyurmuştu.