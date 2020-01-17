Trump yalan söylemiş: Saldırıda 11 ABD askeri yaralanmış...

ABD Merkez Komutanlığı, İran füze saldırılarında 11 ABD askerinin yaralandığını duyurdu. Saldırıdan 14 saat sonra ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, 'Hiçbir Amerikalı personel yara almadı ve erken uyarı sistemi çok iyi çalıştı' demişti.

soL- Dış Haberler