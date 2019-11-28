'Trump Venezuela'ya müdahale için üç ülkeden destek istedi'

Eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden ve Panama ve Kolombiya liderlerinden 'Venezuela'ya askeri müdahale' için tavsiye ve destek istediğini öne sürdü.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Madrid'de katıldığı Casa de América etkinliğinde ALnavío gazetesinin sorularını yanıtladı.

Temer, gazeteye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya müdahale için kendisine danıştığını belirtti.

Olayın New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler toplantısında gerçekleştiğini söyleyen Temer, "Trump beni, Kolombiya Devlet Başkanı'nı (Juan Manuel Santos) ve Panama Devlet Başkanı'nı (Juan Carlos Varela) akşam yemeğine davet etti. Venezuela'ya nasıl müdahale edilebileceğini sordu. Santos ve ben diplomatik kararlar alacağımızı söyledik. Askeri bir yöntem kullanma planımız yoktu" diye konuştu.

Venezuela krizinin kendi döneminde temel sorunlardan biri olduğunu savunan Temer, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşıydım. Kişisel değil, kurumsal nedenlerden dolayı" dedi.

Temer, devlet başkanı Dilma Roussef'in yolsuzluk nedeniyle azledilmesinin ardından 31 Ağustos 2016-31 Aralık 2018 arasında koltuğu devralmıştı.