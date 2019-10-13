Trump: Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, şansları yok

ABD Başkanı Donald Trump, 'Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok' diye konuştu.

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" diye konuştu.

Suriye'den çekilme kararını savunan Trump, "Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" dedi.

ABD Başkanı, YPG'nin Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını da söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre ise Trump, telefon ile bağlandığı FoxNews yayınında şunları söyledi: "(Türkler) Kürtlerle yüzyıllardır savaşıyorlar. İnsanların öğle yemeğine çıkması gibi. Bu da onların yaptığı şey, Kürtlerle savaşıyorlar. Artık bizim ayrılmamızın zamanı geldi. (Suriye'den) ayrılacağız."