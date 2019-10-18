Trump: Türkler ve Kürtler'in iki çocuk gibi kavga etmesi gerekiyordu

ABD Başkanı, Türkiye ile YPG'nin durumunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzetti. Trump 'Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump, Türkiye ve ABD'nin Suriye harekatına ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye ile YPG'nin durumunu "okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa" benzetti. Trump, "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" dedi.

Trump bu süreçte "tek bir damla Amerikan kanının akmadığını" söyleyerek, "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" diye konuştu.

Trump, IŞİD'lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD'le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye'nin de buna hazır olduğunu kaydetti.

ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk ise Trump'ın "kavga eden iki çocuk" benzetmesini "ayıp ve cahilce" olarak nitelendirdi.