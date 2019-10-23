ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklama yapıyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin başladığını söyleyen Trump 'Türkiye'ye yaptırımlar kalkacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Suriye'deki durumla ilgili açıklama yapıyor. Türkiye ile müzakereler dolayısıyla Başkan Yardımcısı Mike Pence'e teşekkür eden Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını söyledi.

Ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Trump "Askerlerimiz güvence altında" dedi. "Bu kısa süreli çatışma olmasaydı bu müzakere de olmayabilirdi" dedi.

Trump "Dini etnik azınlıklar korunmazsa yaptırımlar yeniden uygulanabilir. Çelikte gümrük vergileri yeniden uygulanabilir. Türkiye'nin sözlerinde durmasını ve Kürtlerin korunmasını umuyoruz. Yakalanan IŞİD savaşçılarının tekrar ülkelerine gönderilip yargılanmalarını umuyoruz" diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri'ne "IŞİD'e karşı mücadele"deki katkılarından dolayı teşekkür eden Trump, bölgedeki ülkelerin ve Türkiye'nin IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasından sorumlu olduğunu kaydetti.

Trump önceki ABD yönetiminin "Esad gitmeli" dediğini ancak bunu başaramadığını söyledi.

Trump "Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadık. Ama Ortadoğu bu çatışmalar başladığından önceden daha az güvenli" dedi.

ABD'li heyete çok teşekkür eden Trump, "ülkemizi çok seven" dediği Erdoğan'la birlikte birçok can kurtarıldığını ileri sürdü. Trump SDG Komutanı Mazlum'a da çok teşekkür ettiğini söyledi.

"Ordumuz dünyanın polisi değil" diyen Trump, bugünkü durumun ABD açısından yeni bir yönelimin başlangıcı olduğunu söyledi.