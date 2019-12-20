Trump, Türkiye’ye de yaptırım getiren tasarıyı bugün imzalayacak

ABD'nin 2020 yılı Savunma Bütçesi'nin bugün Trump tarafından imzalayanacağı açıklandı. Tasarı Türkiye’ye de yaptırım getiriyor.

ABD Senatosu’nda kabul edilen 2020 Savunma Bütçesi'nin bugün Başkan Donald Trump tarafından imzalanacağı açıklandı.



Tasarı Türkiye’ye S-400 satın alması dolayısıyla "Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) çerçevesinde yaptırımların uygulanmasını öngörüyor, ayrıca Türkiye’ye F-35’lerin teslimatını yasaklıyor.

Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projelerine de yaptırım getiren tasarı, ABD’nin Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun da kaldırılmasını içeriyor.

İran, Suriye ve Rusya’ya da yaptırımlar getiren tasarı, ayrıca ABD ordusunun Uzay Gücü kurmasını öngörüyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın tasarıyı bu geceye kadar imzalayacağı belirtildi.

ERDOĞAN 'BİZİM DE YAPTIRIMLARIMIZ OLACAKTIR' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Malezya’da gazetecilere yaptığı açıklamada “S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akımı ile ilgili “yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz" diye konuşmuştu.