Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" açıklamasında bulundu.

Trump, "Brian Kilmeade tümüyle yanılıyor. 200 yıldır birbiriyle savaşan haklar arasında bir başka savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın kendi IŞİD esirlerini almak için bir şansı vardı, ama bedelini ödemek istemediler. 'Bırak ABD ödesin' dediler. Kürtler bazı esirleri serbest bırakarak bizi olaya dahil etmeye çalışıyor olabilir. Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar, ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini düşünüyor mu? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!" paylaşımında bulundu.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!

