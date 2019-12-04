NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile ikili görüşme yapan Trump, ‘Türkiye NATO üyesi olarak iyi iş çıkardı’ dedi. Trump zirveyi erken terk ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında bugün yarım saat süren basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada “Türkiye NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmeyi "son derece verimli” diye niteledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise görüşmede “Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği" konularının ele alındığı kaydedildi.



Öte yandan Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından basının karşısına geçen Trump bir soru üzerine Kanada Başbakanı Trudeau ile diğer liderlerin aralarında kendisinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la basın toplantısı hakkında alay ettiği videoyu izlediğini söyledi.

Trudeau'yu ikiyüzlülükle suçlayan Trump, yeterince basın toplantısı düzenlediğini söyleyerek, bundan sonraki basın toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Trump, Merkel’le birlikte düzenlediği basın toplantısında Almanya ile İran’a yaptırım konusunu konuşacaklarını söyledi. ABD Başkanı, Çin ile ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini savunurken AB ile yapılacak ticaret görüşmelerinin daha zor olduğunu söyledi.

