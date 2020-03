Trump: Türkiye ile Kürtlere anlaşın dedim, başta kabul etmeseler de anlaştılar

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a verdiği söyleşide Türkiye’den ve Suriye’de Kürtlerden barış anlaşması imzalamalarını talep ettiğini, başta tarafların buna istekli olmadığını ancak daha sonra kabul ederek anlaştıklarını ileri sürdü.

Trump söyleşinin bir yerinde “Türkiye ve Suriye. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Kürtlerle anlaşma imzalayın, barış yapın dedim. Erdoğan istemedi. O Türkiye’yi seven bir adam, benim onunla iyi ilişkim var. Anlaşma imzalayın dedim. Erdoğan pek istemedi, Kürtler pek istemedi” dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz birkaç ay önce, sözde güvenli bölge… Bana bir iyilik yapın, anlaşma imzalayın dedim, pek istemediler. Sonra birden çatışmaya başladılar. Çok tehlikeliydi, başka ülkeler dahil oldu. Sonra anlaşma imzalayın dedim ve dediler ki tamam anlaşma imzalayacağız. Bir sürece ihtiyacımız vardı. Bunu yapmasaydım yapmadığım için inanılmaz bir biçimde eleştirilecektik” dedi.

Öte yandan Trump'ın "Erdoğan ile Kürtlerin başta istekli olmasalar da sonunda anlaştıkları" yolunda bir örneği koronavirüs salgınına karşı sosyal temastan kaçınma tavsiyesini anlatırken "sürece ihtiyacımız var" sözlerini açıklamak için vermesi de dikkat çekti.

Trump bizarrely compares his decision to recommend social distancing guidelines to Erdogan signing a deal with the Kurds, as both leaders didn't want to do it but felt obligated to pic.twitter.com/2yenI3B5l8

— Aaron Rupar (@atrupar) March 24, 2020