ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İdlib'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "Rusya, İran ve Suriye, İdlib bölgesinde binlerce sivili öldürdü veya öldürme yolunda ilerliyor. Yapmayın! Türkiye, bu katliamı önlemek için çok çaba sarf ediyor" dedi.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

