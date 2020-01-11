Trump: Süleymani 4 Amerikan büyükelçiliğine saldırı planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önce 4 ayrı Amerikan büyükelçiliğine saldırı planladığını iddia etti.
Cumartesi, 11 Ocak 2020 07:43

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Fox News'e verdiği röportajda Süleymani'nin Amerikan büyükelçiliklerine saldırı planladığını iddia eden Trump, "Bunların 4 büyükelçilik olduğuna inandığımı söyleyebilirim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.