Trump: Süleymani 4 Amerikan büyükelçiliğine saldırı planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Fox News'e verdiği röportajda Süleymani'nin Amerikan büyükelçiliklerine saldırı planladığını iddia eden Trump, "Bunların 4 büyükelçilik olduğuna inandığımı söyleyebilirim" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.