Trump şimdi de Irak'ı hedef aldı: Hiç görmedikleri yaptırımlar uygulayacağız

Irak parlamentosunun oy çokluğuyla ABD güçleri ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı karara ilişkin Trump'tan açıklama geldi. Trump, 'Onlara daha önce hiç görmedikleri gibi yaptırımlar uygulayacağız. İran yaptırımlarının biraz uysal görünmesini sağlayacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak parlamentosunun oy çokluğuyla ABD güçleri ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu.

"Orada çok pahalı bir hava üssümüz var. İnşa edilmesi milyarlarca dolara mal oldu. Bize bunun için geri ödeme yapmadıkça ayrılmıyoruz" diyen Trump, "Onlara daha önce hiç görmedikleri gibi yaptırımlar uygulayacağız. İran yaptırımlarının biraz uysal görünmesini sağlayacak" ifadesini kullandı.

Irak'ın yanı sıra birçok bölgeden çekilmeye çalıştıklarını öne süren Trump, Suriye'ye ilişkin şöyle konuştu:

"Suriye'den çekildim çünkü o sınırı (Türkiye-Suriye) korumayacağım. Neden o sınırı ben koruyayım? Askerleri var korusunlar. O sınır zaten kuşatma altında, o sınırdaki çatışma bin yıldır devam ediyor. Oraya şimdi güvenli bölge diyoruz ama aslında güvenli bölgenin aksi var orada. Orada çok insan öldü. Türkiye'den çok insan öldü, belki iki katı."