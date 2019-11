Trump 'resmi' olarak taşındı: Milyonlarca dolar vermeme rağmen New York'ta kötü davranılıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ikametgahlarının artık New York yerine Florida olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'da bir 5 yıl daha kalmayı umduğunu belirten Trump, "Ancak ailem ve ben ikametgahımızı Florida'nın Palm Beach kenti yapacağız. New York'a ve halkına çok değer veriyorum, vereceğim de ancak her yıl şehre, eyalete ve yerel yönetimlere milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum" dedi.

Trump, "Başkan olarak, New York'a ve New York'un muhteşem halkına yardım etmek için her zaman buradayız. Onların yeri kalbimde hep çok özel kalacak" ifadesini kullandı.