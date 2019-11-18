Trump, Netanyahu hakkında 'hüsrana' uğramış: 'Başkan beceriksizlerden hoşlanmıyor'

İsrail medyası, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında geçen aylarda yapılan parlamento seçimleri sonucunda yeni bir hükümetin kurulamamasıyla ilgili olarak 'hüsrana' ve 'hayal kırıklığına' uğradığını yazdı.

İsrail'de geçen aylarda gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından yeni bir koalisyon hükümetinin kurulamamasına dönük tartışmalar sürüyor.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan isimsiz üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, İsrail'de devam eden siyasi krizin, "Yüzyılın Anlaşması"nın açıklanmasını engellenmesinin bir sonucu olarak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "hüsran" ve "hayal kırıklığının" başladığını belirtti.

Yetkililer, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konusunda "hayli hüsrana uğradığını" dile getirerek, ABD Başkanı'nın Netanyahu hakkında "negatif bir üslupla" konuştuğunu ifade etti.

'NETANYAHU İLE ARASINA MESAFE KOYDU'

Beyaz Saray yetkilileri, gazeteye yaptığı açıklamada "Trump, İsrail liderinin kendisinden aldığı tüm desteğe rağmen 9 Nisan seçimlerinde açık bir zafer elde edememesi ve yeni bir hükümet kuramaması nedeniyle Netanyahu ile arasına mesafe koydu. Başkan beceriksizlerden hoşlanmıyor" dediği belirtildi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Netanyahu ve partisi Likud, oy oranı olarak en büyük rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ı alt etse de hükümeti kurmak için yeterli sandalye sayısını elde edememiş, devamındaki koalisyon görüşmeleri ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

17 Eylül'de düzenlenen seçimlerde her iki taraf da tekrar hükümeti kurmak için gerekli olan 60 sandalyeye ulaşamamıştı. İsrail'de koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik müzakereler ise hâlâ devam ediyor.

