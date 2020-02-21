Trump, Kuzey Akım 2'ye yaptırım için bakanlığa yetki verdi

Trump, Kuzey Akım 2’ye yönelik yaptırım uygulaması için ABD Dışişleri Bakanlığına yetki verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı’na Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptırım uygulama yetkisi verdi.

Trump'ın verdiği yetki doğrultusunda, ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının Kuzey Akım 2 projesi için boru döşemeye katılan gemilere yönelik yaptırımlar uygulamalarının önü açıldı.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı, Rusya doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaştırma hedefiyle inşa ediliyor.

Nord Stream 2 AG proje şirketi tarafından uygulanan boru hattının giriş noktası, Leningrad bölgesindeki Ust-Luga’da, çıkış noktası ise ilk inşa edilen Kuzey Akım'ın çıkış noktasına yakın Almanya'nın Greifswald bölgesinde olacak. Planlanan boru hattı 1.200 kilometreden fazla olacak. Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'nin toplam taşıma kapasitesinin yılda 110 milyar metreküp gaz olması bekleniyor.