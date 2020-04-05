Trump koronavirüse karşı uyaran askeri hedef aldı

ABD'ye ait uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in kaptanını gemide koronavirüsün yayılmasını önlemek için yardım talep ettiği mektubunun ardından görevden alınmıştı. Trump, askerin görevden alımasını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, mürettebatının hayatını gemide hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle kurtarmak için harekete geçerek mektup yazan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in eski kaptanı hakkında dün bir açıklama yaparak bu hareketi "uygunsuz" olarak niteledi.

Yüzbaşı Brett Crozier bu hafta ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Thomas Modly tarafından emir komuta zincirinin dışına çıkmak suçuyla görevinden azledildi.

Trump konuya dair açıklamasında, “Bence yaptığı şey korkunçtu: Mektup yazmak mı?. Yani, bu edebiyat dersi değil. Bu nükleer enerjili devasa bir geminin kaptanı ve bu şekilde konuşmamalı" dedi.







155 ASKER HASTA

Hastalığın bulaştığı uçak gemisinde 155 ABD askerinde hastalık gözlemlendi. Geminin 5 bine yakın askerden oluşan mürettebatı bulunuyor.

