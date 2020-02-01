Trump kara mayınlarına yönelik kısıtlamayı kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında kara mayını kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama döneminde onaylanan kara mayını kısıtlamasına yönelik düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

Sputnik'in aktardığına göre, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin her türlü tehdite karşı koyabilme kapasitelerini sağlamak için verdiği sözün bir parçası olarak Trump, Obama yönetiminin ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştır" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), "Obama döneminde ortaya konulan bu tür kısıtlamaların ABD güçlerine çatışma alanlarında dezavantaj yarattığına karar verdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, askerlerimiz için böyle bir riski göze almak istemiyor" sözleri yer aldı.

Açıklamada, Pentagon'un yeni bir mayın düzenlemesi yayımlayacağı bildirilerek, bu düzenlemeyle üst seviyeli savaş komutanlarının, istisnai durumlarda, sivillere ve ortak güçlere istenmeyen zararları azaltmak üzere tasarlanan gelişmiş mayınları kullanabileceği kaydedildi.