ABD Başkanı Donald Trump, kafes dövüşü maçında yuhalandı.

Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki karşılaşmayı çocuklarıyla takip eden Trump salonun girişinde yuhalandı.

Yuhalama sesleri maçta da sürdü.

Honestly surprised to see Trump booed at Ultimate Fighting Championship. This should be his crowd. pic.twitter.com/r1O1Vs20SR

— ian bremmer (@ianbremmer) November 3, 2019