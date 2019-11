ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından IŞİD'in yeni lideriyle ilgili paylaşım yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu çok iyi biliyoruz!" diye yazdı.

Trump daha önce de öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yerine geçecek ismin ABD askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtmişti.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019