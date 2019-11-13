Trump ile Erdoğan’ın görüşmesi başladı

Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray’daki görüşmesi başladı. Görüşme öncesinde kısa bir açıklama yapan Trump S-400 ve F-35’ler konusundaki soruları ‘Bu konuları ele alacağız’ diye yanıtladı. Erdoğan açıklamasını basın toplantısında yapacağını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi başladı.

Görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, Suriye'deki ateşkesin iyi gittiğini söyledi ve "Kürtler de memnun görünüyor" dedi. ABD Başkanı, Suriye’de “sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktıklarını” söyledi.

“Türkiye ile ticari ilişkilerimizi artırma konusunda istekliyiz. Biz bunun kolaylıkla 100 milyar dolara çıkarılabileceğini düşünüyoruz” diyen Trump, gazetecilerin S-400’ler konusundaki sorularına “Biz bu konuları ele alacağız. Aynı zamanda F-35’leri de konuşacağız” diye yanıt verdi.

Erdoğan’ın ziyaretinden memnun olduğunu belirten Trump, Türkiye’nin IŞİD’le mücadele ettiğini ve kendisi göreve geldiği döneme göre “IŞİD’le mücadele" konusunda “iyi durumda” olduklarını söyledi.

Erdoğan ise “Sayın Başkan’la birazdan geniş bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan burada tekrar herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” dedi.

Trump’a gazeteciler ABD Temsilciler Meclisi’nde süren azil soruşturmasıyla ilgili soru sordu. Trump “Cadı avı” diye yanıtladı. Gazeteciler daha sonra Beyaz Saray görevlilerince dışarı çıkarıldı.

Trump ile Erdoğan’ın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından TSİ 23.00 sıralarında ortak basın açıklaması düzenlemesi bekleniyor.