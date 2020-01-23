Trump, IKBY yönetimiyle Suriye Demokratik Güçleri'ni karıştırdı

ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesindeki sözleri Suriye Demokratik Güçleri ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni birbirine karıştırdığı yorumlarına yol açtı. Beyaz Saray da Trump'ın Irak Cumhurbaşkanı ile görüşmesini 'İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi' diye duyurdu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Neçirvan Barzani'yle görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Barzani'yle Suriye Demokratik Güçleri ile görüşür gibi konuştu.

Donald Trump, IKBY yönetimiyle Suriyeli Kürtleri birbirine karıştırdığı görüşmesinde "Bildiğiniz gibi sınırdan bakacak olursak Suriye'yi terk ettik ve bu, Türkiye ile harika işledi. Bunun mümkün olabileceğini düşünenlerin bile sandığından çok daha iyi işledi. Sözde güvenli bölgeye sahip oldular ve ben de orayı elden geldiğince güvenli tutma çabanızı takdir ediyorum" dedi.



Suriye'deki Kürt güçlerinden farklı bir bir siyaset yürüten Barzani ile görüşmesinde Trump, Suriye'deki ABD askerlerini petrol bölgelerine yeniden konuşlandırmasına atıfta bulunarak "Bildiğiniz gibi, çok önemli bir husus, biz petrole sahibiz ve petrol için askerleri bıraktık, çünkü petrolü biz alıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Ve petrolü çok güzel güvenliğe aldık. Aynı zamanda binlerce IŞİD'li esirimiz var. Halifeliğin yüzde 100'ünü ele geçirdik. Ve bu, çok ilginç bir bölge" diye konuştu.



BEYAZ SARAY'A GÖRE IRAK'LA İRAN AYNI ŞEYMİŞ

Öte yandan Beyaz Saray Basın Bürosu, Trump'ın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı ikili görüşmeyi resmi Youtube kanalından "İran Cumhurbaşkanı'yla görüşme" diye duyurdu. Beyaz Saray daha sonra bu hatasını düzeltti.

İran'a ABD arasında 1980'den beri doğrudan bir diplomatik temas gerçekleşmedi.



