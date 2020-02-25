Trump: Hindistan, 3 milyar dolarlık ABD askeri ekipmanı alacak

ABD Başkanı Trump, Hindistan ziyaretinin ikinci gününde yaptığı açıklamada Hindistan’ın ABD’den 3 milyar doların üzerinde askeri teçhizat satın alması konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den 3 milyar dolarlık askeri teçhizat satın alması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Hindistan ziyaretinin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump “Bugün Hindistan ile savunma konusundaki işbirliğimizi genişlettik. Hindistan 3 milyar doların üzerinde Amerikan askeri ekipmanı satın alacak. Bunlara Apache ve MH-60 Romeo helikopterleri de dahil” dedi.

Sözkonusu satın alıma ilişkin anlaşmanın henüz imzalanmadığı ancak Trump ile Modi’nin bu konuda kapsamlı bir anlaşma için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Modi de yaptığı açıklamada “Bugün ABD-Hindistan ortaklığına dair savunma ve güvenlik, enerji ortaklığı, ticaret gibi her önemli konuyu görüştük” dedi.

TRUMP 5G'Yİ GÜNDEME GETİRDİ

Trump daha önce yaptığı açıklamada, Modi ile görüşmesinde Hindistan’daki 5G telekomünikasyon ağının “güvenliği”nin önemini vurguladığını söyledi.

ABD’nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye “Çin hükümeti adına casusluk yaptığı” suçlaması yönelterek birçok ülkedeki 5G ağının altyapısından dışlamak istediği biliniyor. Huawei bu suçlamayı reddederken, Hindistan ise henüz 5G ağında Huawei ile çalışıp çalışmama konusunda bir karar vermiş değil.

Hindistan Rusya’dan da S-400 satın almak için anlaşma 2018 yılında anlaşma yapmıştı. ABD Ocak ayında Hindistan’ı S-400 satın alma planı nedeniyle yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.