Trump hakkında resmi azil soruşturması başlatılıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump’ın başkanlıktan azledilmesi için resmi soruşturma başlatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlıktan azli için resmi soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Açıklama ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den geldi. Pelosi düzenlediği basın toplantısında Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı’nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu belirtti.

Pelosi Trump’ın eylemlerinin "onun başkanlık makamına, ulusal güvenliğe ve seçimlerin dürüstlüğüne ihanetini açığa çıkardığını" belirterek “Başkan hesap vermeli, kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

Pelosi yaptığı açıklamada “Bu nedenle bugün Temsilciler Meclisi’nin resmi azil soruşturması başlatmak üzere ilerlediğini duyuruyorum. (Temsilciler Meclisi’ndeki) altı komiteyi azil soruşturması şemsiyesi altında araştırmalarını yürütmek üzere yönlendiriyorum” dedi.

UKRAYNA'DAN BIDEN'IN OĞLUNU ARAŞTIRMASINI İSTEDİĞİ İDDİASI

Trump kendisine yönelik iddiaları “saçma” ve “cadı avı” diye nitelendirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin tapelerini yayımlama sözü vermişti.

Trump’ın 25 Temmuz’da Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’de 2020 başkanlık seçimi adaylığı için yarışan Joe Biden’ın oğlunu soruşturmasını istediği iddiaları ABD basınına yansımıştı.

Wall Street Journal gazetesinde cuma günü yayımlanan haberde Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti. Dün de ABD basınında, Trump'ın Ukrayna’ya ABD’nin yalnızca Biden ve ailesini soruşturması halinde askeri yardımda bulunacağını şart koştuğu da iddia edilmişti.

Demokrat Partililer Trump’ın siyasi rakibine zarar vermek için makamını kullandığını savunarak azil soruşturması başlatılması taleplerini dile getirmişti.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ

Trump, Pelosi’nin açıklamasının ardından Twitter hesabından tepki gösterdi. Trump “Daha görüşmenin kaydını bile görmediler. Tamamıyla bir cadı avı” dedi.

Trump “Demokratlar Birleşmiş Milletler’de bu kadar önemli bir günü, bu kadar iş yaptığımız ve başarılı olduğumuz bir günü cadı avı saçmalığı son dakikasıyla kasıtlı olarak mahvetttiler. Ülkemiz için çok kötü” diye yazdı.