Trump: Güvenli bölge oluşturuldu, Kürtler güvende

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında Türkiye ve Suriye arasındaki sınırda 'büyük bir başarıya imza atıldığını' ve konuya dair ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Güvenli Bölge’nin "büyük bir başarıyla oluşturulduğunu" söyledi. Trump aynı zamanda kaçan IŞİD’lilerin tekrardan yakalandıklarını iddia etti.

Trump, “Türkiye / Suriye Sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu! Ateşkes gerçekleşti ve operasyonlar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle birlikte çok iyi çalıştılar. Yakalanan IŞİD mahkumlar güven altına alındı. Sabah Beyaz Saray'dan 11.00'de (Türkiye saatine göre 18.00) bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim!” paylaşımında bulundu.