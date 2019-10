Trump: Güvenli bölge oluşturuldu, Kürtler güvende

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Güvenli Bölge’nin "büyük bir başarıyla oluşturulduğunu" söyledi. Trump aynı zamanda kaçan IŞİD’lilerin tekrardan yakalandıklarını iddia etti.

Trump, “Türkiye / Suriye Sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu! Ateşkes gerçekleşti ve operasyonlar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle birlikte çok iyi çalıştılar. Yakalanan IŞİD mahkumlar güven altına alındı. Sabah Beyaz Saray'dan 11.00'de (Türkiye saatine göre 18.00) bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim!” paylaşımında bulundu.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

