Trump: Görüntülerin bir kısmını yayımlayabiliriz

ABD Başkanı Trump, IŞİD lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntülerini yayımlamayı düşündüklerini söyledi. Trump görüntüleri film izler gibi seyrettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Suriye’nin İdlib vilayetinde öldürüldüğünü açıkladığı IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’ye düzenlenen operasyonun görüntülerini yayımlamayı düşündüklerini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada “Operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız” dedi.

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada operasyonu film izler gibi seyrettiğini söylemişti.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan ve Trump ile ekibini operasyonu izlerken gösterdiği öne sürülen fotoğraftaki açık ethernet kabloları sosyal medyada alay konusu olmuş, fotoğrafın mizansen olduğu yorumları yapılmıştı.