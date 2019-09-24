Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil vatanseverlerin olacak

New York'ta düzenlenen 75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açılış konuşması yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran, Çin ve Venezuela'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Trump'ın konuşmalarından bazı bölümler şu şekilde:
- Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları ortadan kaldırmaya, yerine yenilerini koymaya kalkışmamalı. Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak.
- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.
- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.
- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.
- Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.
- İran terörün baş sponsoru olmanın yanısıra Yemen ve Suriye'deki savaşların da sponsoru. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.
- İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.
- Hiçbir sorumluluk sahibi hükümet, İran'ın kana susamışlığına destek olmamalı. İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, bilakis daha sıkılaşacak.
- Ülkelerin aşırılıkçılıkla mücadele etmek ve İsrail ile komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmek zorunda olduğu Ortadoğu'da giderek daha fazla kabul ediliyor.
- (Düzensiz göçmenlere) Ben Başkan olduğum müddetçe asla ABD'ye giremeyeceksiniz.
- Venezuela'da idam mangaları binlerce kişiye yargısız infaz yapmakta.
- ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır.