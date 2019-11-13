Trump, Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti

ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet ettiği belirtildi. Türkiye’ye yaptırım çağrısı yapan senatör Lindsey Graham da görüşmelere katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye Cumhuriyetçi senatörleri de davet ettiği belirtildi. Buna göre Cumhuriyetçi senatörler heyetler arası görüşmelere katılacak.

Erdoğan ile Trump’ın 30 dakika sürmesi planlanan baş başa görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanların yer alacağı, 1 saat sürmesi planlanan heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yer alacağı belirtildi.

NTV'nin haberine göre çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ise ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında Trump ile Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.