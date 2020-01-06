Trump, dünya mirasını yok etmeye kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da bulunan tarihi ve kültürel alanları yok etme tehdidini yineleyerek savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da bulunan kültürel mirası vurma tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.

ABD'nin Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesinin ardından Trump, sosyal medya aracılığıyla İranlılara yönelik bir dizi tehditte bulunmuştu.

ABD Başkanı bir sosyal medya paylaşımında "52 İran sahasını hedefe koymuş bulunmaktayız. Bazıları üst düzey İran tarihi ve İran kültürü açısından çok önemli" demişti.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Uluslararası anlaşmaları çiğnemeye ve savaş suçu işlemeye istekli olduğunu ortaya koyan Trump bu sözlerini savundu.

'ONLARIN' KÜLTÜR MİRASI MI, NASIL YANİ?

Florida'daki tatil konutundan Washington’a dönerken gazetecilere verdiği demeçte Trump şöyle dedi:

"Halkımızı öldürmelerine izin veriliyor. İnsanlarımıza işkence yapmalarına ve sakat bırakmalarına izin veriliyor. Yol kenarındaki bombaları kullanmalarına ve halkımızı havaya uçurmalarına izin veriliyor. Ve onların kültürel yerlerine dokunmalarına izin verilmiyor mu? Bu şekilde işlemez."

Trump’ın belirlediği 52 noktanın nereler olduğuna dair bir açıklama henüz ortada yok, ancak İran’da 24 UNESCO Dünya Mirası alanı bulunuyor.

POMPEO BOMBALAMA SORUSUNA DOLAYLI CEVAP VERDİ

Trump’ın savaş suçu niteliğindeki sözlerinin ardından CNN’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın söylediği gibi insanlık tarihi için önemli noktaları bombalayıp bombalamamak konusunda samimi mi oldukları sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı. Pompeo "Amerikan çıkarlarını korumak konusunda cesur olacağız ve bunu hukukun üstünlüğüyle tutarlı bir şekilde yapacağız. Bunu her zaman yaptık... Başkan Trump'ın tweet'i bu rotadan sapmıyor" dedi.

Bu cevap üzerine CNN muhabirinin "Yani kültür merkezleri size göre teorik olarak adil hedefler mi?” sorusuna Pompeo, "Doğru olanları ve Amerikan yasalarına uygun olanları yapacağız" cevabını verdi.

ABC'ye verdiği demeçte ise Pompeo, hem kendisi hem de Trump'la çelişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan İran'ın kültürel varlıklarını hedef alabileceğine yönelik ifadelerinin aksi yönde bir açıklama yapan Mike Pompeo, ABD'nin uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı olduğunu söyledi. Kültürel bölgeleri hedeflemenin 1954 Lahey Sözleşmesi’ne aykırı olan bir savaş suçu olduğunu belirten Pompeo, her hedefin "yasal, ABD’yi koruyan ve savunan, tek bir amaçla hareket etmelerini sağlayan" bir hedef olacağını söyledi.

‘IŞİD’DEN, HİTLER’DEN FARKLARI YOK’

İran İletişim ve Telekom Bakanı Muhammed Cevad Azari Cahrumi, Trump'ın kültürden nefret eden “IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz (Han) gibi” olduğunu ve “takım elbiseli bir terörist” olduğunu söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: ANLAŞMALAR YASAKLIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Trump’ı, bu tür eylemleri yasaklayan “uluslararası sözleşmeleri” hatırlatarak uyardı.

SAVAŞ SUÇU

ABD'nin taraf olduğu 1954 Lahey Konvansiyonu, herhangi bir orduyu “kültürel mülke karşı doğrudan düşmanlıklardan” men ediyor.

