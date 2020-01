Trump, dünya mirasını yok etmeye kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da bulunan kültürel mirası vurma tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.

ABD'nin Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesinin ardından Trump, sosyal medya aracılığıyla İranlılara yönelik bir dizi tehditte bulunmuştu.

ABD Başkanı bir sosyal medya paylaşımında "52 İran sahasını hedefe koymuş bulunmaktayız. Bazıları üst düzey İran tarihi ve İran kültürü açısından çok önemli" demişti.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020